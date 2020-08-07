29 nerenin plaka kodu? 29 plakası nereye ait, hangi il? Gümüşhane ilçeleri plaka harfleri
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29 nerenin plaka kodu? 29 plakası nereye ait, hangi il? Gümüşhane ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 29 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 29 plakası nerenin, 29 plaka kodu hangi ile ait?

29 nerenin plaka kodu? 29 plakası nereye ait, hangi il? Gümüşhane ilçeleri plaka harfleri
07.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:31

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 29 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

29 NERENİN PLAKASI?

29 plakası hangi ile ait : Gümüşhane

29 plakası Gümüşhane iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 29 ile başlıyorsa bu Gümüşhane'ye ait demektir. Gümüşhane'nin plakası 29'dur. Peki Gümüşhane ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

GÜMÜŞHANE'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 29 olan Gümüşhane'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Gümüşhane'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 29 Gümüşhane plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Gümüşhane Merkez ilçesi plaka harfleri :

29 AC 001 - 29 AP 999

29 D 0001 - 29 D 0045

29 M 0001 - 29 M 0250

29 T 0001 - 29 T 0250

Kelkit ilçesi plaka harfleri :

29 AS 001 - 29 AT 999

29 AY 001 - 29 AY 999

29 M 0251 - 29 M 0700

29 T 0251 - 29 T 0400

Şiran ilçesi plaka harfleri :

29 AV 001 - 29 AU 999

29 M 0901 - 29 M 0999

29 T 0401 - 29 T 0500

Torul ilçesi plaka harfleri :

29 DA 001 - 29 DA 999

29 M 1201 - 29 M 1399

29 nerenin plaka kodu? 29 plakası nereye ait, hangi il? Gümüşhane ilçeleri plaka harfleri

Yazımızda paylaştığımız gibi 29 plakası Gümüşhane şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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