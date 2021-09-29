29 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

02:50 Seksenler

04:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun

08:50 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

15:55 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Dünya Hali

21:30 Kaçış Yok

23:55 Dizi