29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist yakalanmıştı! Biri kanlı infaz görüntüleriyle tanınıyor

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 7 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristlerden birinin infaz görüntüleri ile tanındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri esnasında terör örgütü DEAŞ'ın, tabanına örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceğine yönelik istihbari bilgiler elde edildi.

Yapılan araştırmalara kapsamında Türkiye'de bulunan iki grubun, Irak ve Suriye'de çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenleri için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı.

KANLI İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ İLE TANINIYOR

Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak geldiği tespit edilirken, gözaltına alınanlardan M.B.H.A.'nın kanlı infaz görüntüleri ile tanındığı öğrenildi.

2 KİŞİNİN ÇATIŞMALARA KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise örgüt içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi.

Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.