29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akçakoca Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına, Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Belediye Başkan yardımcısı Şenol Yazgan, siyasi parti temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Törende konuşan Aksoy, Cumhuriyet Bayramının Türk halkı için önemli olduğunu vurguladı.

Programda liseler, ortaokullar ve ilkokullar arasında şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde birinci olan öğrencilere protokol üyeleri ödüllerini takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından resmi araçlarla geçit töreni yapılarak program son buldu.

Yığılca

Anıtpark Meydanı'nda yapılan kutlama programına, Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkan yardımcısı Hasan Temizel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Atakan, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Ömerbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Kurt'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında Yığılca ilçesinde konvoy düzenlendi. Konvoya çok sayıda resmi araç katıldı. Siren sesleri ve kornolarla ilerleyen konvoya Yığılca halkı da alkışlarla destek verdi.

Kaynaşlı

Kaynaşlı Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Birol Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bekir Daşdan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Kuzu, öğrenciler ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş