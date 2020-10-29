29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:28
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akçakoca Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına, Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Belediye Başkan yardımcısı Şenol Yazgan, siyasi parti temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Törende konuşan Aksoy, Cumhuriyet Bayramının Türk halkı için önemli olduğunu vurguladı.

Programda liseler, ortaokullar ve ilkokullar arasında şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde birinci olan öğrencilere protokol üyeleri ödüllerini takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından resmi araçlarla geçit töreni yapılarak program son buldu.

Yığılca

Anıtpark Meydanı'nda yapılan kutlama programına, Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkan yardımcısı Hasan Temizel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Atakan, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Ömerbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Kurt'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında Yığılca ilçesinde konvoy düzenlendi. Konvoya çok sayıda resmi araç katıldı. Siren sesleri ve kornolarla ilerleyen konvoya Yığılca halkı da alkışlarla destek verdi.

Kaynaşlı

Kaynaşlı Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Birol Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bekir Daşdan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Kuzu, öğrenciler ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Türkan Şoray Aleyna Tilki Hatice Çarpar
Spor Babel Mehmet Topal Arda Kardeşler Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla İslam Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 20:40:53. #1.14#
title