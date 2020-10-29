29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:08
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe protokolü ile vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Kaymakam Çorumluoğlu, Türk milletinin bekası ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçiminin cumhuriyet olduğunu söyledi.

Ülkenin, kurulduğu günden bu yana hızla büyüdüğünü ve özellikle de son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirdiğini anlatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Devletimiz ve milletimiz iş birliği içinde dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. 15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşananlar, bir kez daha göstermiştir ki iradesine ve bağımsızlığına kasteden ülkemizin üstüne karabasan gibi çökmek isteyen kökleri dışarıda olan terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı kahraman milletimizin milli mücadele döneminde olduğu gibi yine tek vücut olup canını siper etmekten bir an bile tereddüt etmemiştir. Zira bu millet; vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme atılabileceğini yüzlerce yıllık tarihi boyunca defalarca ispat etmiştir."

Ereğli Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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