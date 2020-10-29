29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Tebriklerin kabulü Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması Öğrencilere hediye verilmesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı SİİRT( AA) - Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Tebriklerin kabulü

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması

Öğrencilere hediye verilmesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

SİİRT( AA) - Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Siirt'teki kutlamalar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eski Valilik binası önünde tebrikleri kabulüyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, milletin tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve kendilerine yepyeni ufuklar açan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılını büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik