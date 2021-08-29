29 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
29 Ağustos 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor A.Ş.
04:40 Süper Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:15 Kolombiya - Türkiye
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Menemenspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 % 100 Futbol
12:00 Süper Lig Özetler
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:35 İspanya La Liga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Haftasonu
15:50 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Aktüel Futbol
19:10 Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü
20:00 % 100 Futbol Devre Arası
20:15 Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü
21:15 % 100 Futbol
21:40 Denizlispor - MKE Ankaragücü
22:30 % 100 Futbol Devre Arası
22:45 Denizlispor - MKE Ankaragücü
23:45 % 100 Futbol
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com