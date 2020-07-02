281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı

281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı Dokuz ülkeyi kapsayan Türkiye'de 11 ilde 110 adreste yapılan eş zamanlı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

02.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:31

281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Dokuz ülkeyi kapsayan Türkiye'de 11 ilde 110 adreste yapılan eş zamanlı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların adreslerinde ele geçirilen silahlar ve altınlar yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre; önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak adlandırılan "Bataklık" operasyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de aralarında olduğu 74 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 281 taşınmaza el konulurken, gerçekleştirilen baskınların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde özel harekat polisleri ve uzman köpekler baskın yapıyor. Para kasalarında ve dolaplarda ele geçen altın, döviz ve tapu senetleri ile lüks araçların anahtarları göze çarpıyor. Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirildikleri anlar yer alan görüntülerde, altın kemer ve FETÖ üyeleri arasında şifre olarak kabul edilen balya halinde 1 dolar serisi para yer alıyor.

30 Haziran sabahı uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören'in liderliğini yaptığı suç örgütüne 11 ilde baskın düzenlenmiş, İtalya, İngiltere, İspanya ve Brezilya'nın aralarında bulunduğu dokuz ülkenin iş birliğiyle yapılan "Bataklık" operasyonunda 74 kişi gözaltına alınmıştı. 281 gayrimenkul, 16 şirket, 70 milyon lira, çok sayıda lüks araç ve eve el koyuldu. Tespit edilen kara paranın 500 milyon lirayı bulduğu belirtilmişti.

281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar Haber
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti Haber
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın 'Korona testim pozitif bilginiz olsun' diyerek kurtulmaya çalıştı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Zehra Çilingiroğlu
Spor Bülent Uygun Mete Kalkavan Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: 281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:31:40. #1.14#
title