28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Madama Butterfly" operasıyla devam edecek
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28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Madama Butterfly" operasıyla devam edecek

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Madama Butterfly' operasıyla devam edecek
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Madama Butterfly" operasıyla sürecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Madama Butterfly" operasıyla sürecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, 4-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük bir beğeniyle takip ettiği festivalde bu kez Japon kızı Cio Cio San ile Amerikan Subayı Pinkerton'un aşklarının anlatıldığı "Madama Butterfly" operası sahnede olacak.

Solist sanatçılar, 10 Eylül saat 21.00'de başlayacak gösteride orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya DOB Orkestrası ve şefliğini Mahir Seyrek'in yapacağı Antalya DOB Korosu eşliğinde Madama Butterfly'ın hüzünlü öyküsünü sahneye taşıyacak.

Ünlü besteci Giacomo Puccini'nin çarpıcı kadın karakteri Madama Butterfly'ın duygularını en yoğun biçimde ortaya koyduğu sevilen aryalarının seslendirileceği operayı rejisör Yiğit Günsoy sahneye koyacak.

Japon ve Amerikan kültürlerinin buluştuğu bu öyküde aşkı, reddedilişi, umutsuzluğu, acıyı, gururu ve yok oluşu yaşayan "Madama Butterfly"'i Güney Koreli konuk sanatçı soprano Lilla Lee, yaşama devam etmeyi seçen "Pinkerton"'u da tenor Erdem Erdoğan seslendirecek.

Eserde "Sharpless" Serhat Konukman, "Suzuki" Medine Tuganova, "Goro" Fatih Şanal, "Bonzo"Toygarhan Atuner, "Yamadori" Mehmet Ali Tutar, "Kate" Tuğçe Oğuzülgen, "Komiser" Erdi Can Aybaş ve "Nikah Memuru" Enis Ok tarafından canlandırılacak.

Gösterinin koreografisi Kürşat Kılıç'a, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Festivalin devamında 15 Eylül'de "3 Soprano - 3 Tenor" konseri sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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