28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, yönetmenliğini İlker Savaşkurt'un yaptığı "Akis" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleşen gösterime, filmin yönetmeni Savaşkurt, oyuncuları Selçuk Yöntem, Tarık Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz, Elit Andaç Çam katıldı.

Senaristliğini Mehmet Kala'nın yaptığı film, İstanbul'un turistik açıdan popüler noktalarından birindeki otelde kalan farklı milletlerden insanların hikayesini anlatıyor.