28 Şubat sürecini anlatan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - 28 Şubat'ın 25'inci yılında, yaşanan süreç Beyoğlu'nda açılan 'Korku ve Yüzleşme' sergisinde anlatıldı. Sergi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlıyor. Dolayısıyla bu toprağın çocukları korkmadan hayatlarına devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Şubat sürecini ele alan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin küratörü Bekir Cantemir ve bazı davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından davetliler birlikte sergiyi gezdi. Serginin küratörü Bekir Cantemir, katılımcılara sergide yer verdikleri detayları tek tek anlattı. Sergi 25 Mart'a kadar devam edecek.