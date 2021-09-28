28 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 28 Eylül Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Eylül Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 7486341

ISTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ANADOLU mah sk İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ANADOLU mah sk bölgelerinde 28/09/2021 01:00:00 - 28/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7489799

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, ANI, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 28/09/2021 02:00:00 - 28/09/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7489805

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUYRUK, EFDAL, ERİŞ, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, RAHMİ, SIR, SİRKECİ, YAŞAR KEMAL, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, İNCESU sk/ ATATÜRK mah BALTACI, KÖRFEZ sk/ YUNUS EMRE mah ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 28/09/2021 03:00:00 - 28/09/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7489807

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKHAN, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, CEMSULTAN, DEDE EFENDİ, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GÖKBEN, GÖKOVA, HOCA AHMET YESEVİ, KADRİYE, KOÇAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, NECİP FAZIL, ORHAN, SADUN, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, TUTKUN, YURDAGÜL, ZÜMRE, ÜÇNAR sk/ ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, TEVHİD, ZEYNEP sk/ YUNUS EMRE mah NECİP FAZIL sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk bölgelerinde 28/09/2021 04:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NO: 7498335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7336316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPERTUNGA, ALTUN, GURUR, HİTİT, ŞERAFETTİN sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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