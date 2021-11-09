28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI - Haberler
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28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı 28 bin nüfuslu Esenyurt Mahallesi'nin yolu ilk kez asfaltla tanıştı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı 28 bin nüfuslu Esenyurt Mahallesi'nin yolu ilk kez asfaltla tanıştı. Mahallenin 82 yıllık geçmişi olduğunu belirten mahalle muhtarı Selim Genç, '11 kilometrelik yol ağından 2 kilometresi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır dedi.

Yüksekova ilçesine bağlı 28 bin nüfuslu Esenyurt Mahallesi'nin 11 kilometrelik yolu kuruluşundan bu yana ilk kez asfaltla tanıştı. Bugüne kadar toprak yolu kullanan mahalleli, kaymakam ve belediye başkan vekiline teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Selim Genç, Yüksekova'nın 1936 yılında, Esenyurt Mahallesi'nin de bu tarihten 3 yıl sonra kurulduğunu belirterek, 'İlçemizin en kadim mahallelerinden biri de Esenyurt Mahallesi'dir. 82 yıllık bir tarihi olan mahallemizin yolu, tarihte ilk kez asfaltlandı. Bundan dolayı ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Daha önce toprak yolda ulaşım sağlanıyordu, yağış olduğunda çamurdan geçilmiyordu. 10 yıl önce mahalle yoluna parke taşı döşendi. Bu parke taşları da zamanla bozulunca ulaşım yine toprak yoldan sağlanıyordu. Şu an asfalt yapılıyor. 11 kilometrelik yol ağından 2 kilometresi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır dedi.

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

28 BİN NÜFUSLU MAHALLENİN YOLU, 82 YIL SONRA ASFALTLANDI

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