28 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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28 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Gamer

03:00 Maç Saati

04:45 Maç Saati

06:30 beIN Süper Lig

07:00 Yeni Gün

07:30 Trio

08:00 Z Raporu

08:45 1 Yıldız 10 Gol

12:00 beIN Süper Lig

13:00 Trio

13:30 Z Raporu

14:15 1 Yıldız 10 Gol

14:30 Arşiv Süper Lig

15:00 Süper Hikayem

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Taraftar

18:00 1 Yıldız 10 Gol

18:15 Arşiv Süper Lig

18:45 Maç Başlıyor

19:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

20:00 Devre Arası

20:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

21:00 Sanal Direktör

21:25 Maç Önü

21:45 Beşiktaş - V. Karagümrük

22:30 beIN Süper Lig

22:45 Beşiktaş - V. Karagümrük

23:45 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com

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