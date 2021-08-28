28 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:45 Trio
01:20 Z Raporu
02:00 Gamer
03:00 Maç Saati
04:45 Maç Saati
06:30 beIN Süper Lig
07:00 Yeni Gün
07:30 Trio
08:00 Z Raporu
08:45 1 Yıldız 10 Gol
12:00 beIN Süper Lig
13:00 Trio
13:30 Z Raporu
14:15 1 Yıldız 10 Gol
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Süper Hikayem
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Taraftar
18:00 1 Yıldız 10 Gol
18:15 Arşiv Süper Lig
18:45 Maç Başlıyor
19:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor
20:00 Devre Arası
20:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor
21:00 Sanal Direktör
21:25 Maç Önü
21:45 Beşiktaş - V. Karagümrük
22:30 beIN Süper Lig
22:45 Beşiktaş - V. Karagümrük
23:45 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com