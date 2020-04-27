27 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
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Hacı Arif Bey, TV, Haber

27 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

27 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

27.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 06:45
27 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:55 Kuruluş

02:00 Kuruluş

02:45 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:20 Hacı Arif Bey

05:25 Yamak Ahmet

05:40 Kuşlarla Yolculuk

06:05 Küçük Hanımefendi

06:05 Sağlıklı Mutfak

06:50 Bir Yusuf Masalı

07:50 Uğurlugiller

08:40 Yamak Ahmet

09:15 Kuruluş

09:30 İyi Fikir

10:00 Diriliş Ertuğrul

10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:40 İki Ekmek Bir Vefa

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

12:50 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

13:15 Hacı Arif Bey

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:25 Ev Yapımı

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Dengi Dengine

21:35 Soru Küpü

23:10 Ramazan Güzeldir

23:10 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

Kaynak: InterSinema.com

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