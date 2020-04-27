27 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 27 Nisan 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti 04:30 Aşk Laftan Anlamaz 04:30 Eylem Aksın Zamanı 05:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Gelin Evi 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Pazar Sürprizi 10:00 Yeni Gelin 13:00 Eylem Aksın Zamanı 13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu 14:00 Senede Bir Gün 14:00 Kuaförüm Sensin 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 17:15 Maksat Yaşam 18:45 Show Ana Haber 20:00 Tosun Paşa 20:00 Sağ Salim 21:45 İbo İle Güllüşah 22:15 Güldür Güldür Show 23:45 İbo İle Güllüşah Kaynak: InterSinema.com