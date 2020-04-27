27 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
27 Nisan 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
04:30 Eylem Aksın Zamanı
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Eylem Aksın Zamanı
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Senede Bir Gün
14:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
17:15 Maksat Yaşam
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
20:00 Sağ Salim
21:45 İbo İle Güllüşah
22:15 Güldür Güldür Show
23:45 İbo İle Güllüşah
Kaynak: InterSinema.com