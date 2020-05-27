27 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:20 Çarıklı Milyoner
01:35 Aslan Ailem
02:00 52 Hafta
02:25 Aslan Ailem
03:45 Vefa Dediğin
03:55 Tam Zamanı
04:20 Vefa Dediğin
04:30 Dert Ortağı
04:50 Uzaktan Erişim
05:45 Sağlıklı Mutfak
06:35 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Sosyete Şaban
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları
20:00 Benim Adım Melek
21:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:35 Sosyete Şaban
23:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi
Kaynak: InterSinema.com