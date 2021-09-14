Son dakika haber... 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin liderini anmaya sadece birkaç kişi geldi

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri ve 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'da az sayıda kişinin katıldığı törenle mezarı başında anıldı.

Devlet Mezarlığında düzenlenen Cemal Gürsel'i anma töreni, Gürsel'in öz geçmişinin okunması ile başladı. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çelengi bırakıldı. Daha sonra ise aile üyeleri mezara çiçek bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden tören, aile üyelerine taziyelerin sunulması ile sona erdi. Gürsel'in aile üyelerinden yalnızca 2 kişinin bulunduğu törene az sayıda kişi katıldı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Sadettin Aliusta/İHA)