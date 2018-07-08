27. Dönem Osmaniye Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü yemin ederek görevlerine başladı.