27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Şans Topu canlı çekiliş

Şans Topu çekiliş sonuçları 27 Aralık bilet sorgulama işlemi ve kazandıran numaralar haberde. Şans Topu çekilişi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilet alan Milli Piyango severler heyecanla 27 Aralık Şans Topu çekilişinin saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, 27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Şans Topu canlı

Şans Topu çekilişi 27 Aralık sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severlerin haftanın iki günü heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ bilet sorgulama ekranından büyük ikramiye çıkan rakamları sorgulayabiliyor. İşte 27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Şans Topu canlı çekiliş izle

ŞANS TOPU 27 ARALIK 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Aralık 2020 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak olan çekiliş yaklaşık 5-6 dakika sürecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından da sonuçlar netleşmiş olacak.

27 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 2020

3, 7, 13, 19, 28 + 13

BİLET SORGULAMA ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı izlenebileceği gibi bilet sorgulama işlemleri de "millipiyangoonline.com" üzerinden yapılabilecek.

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise şöyle ; Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 27 ARALIK 2020