27 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Ağustos 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 Haftanın En'leri
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: G. Birliği - Hacettepe
14:15 Haftanın En'leri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Arşiv Süper Lig
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Arşiv Süper Lig
19:30 Süper Lig Haftası
20:00 İstatistik Bankası
20:30 1 Yıldız 10 Gol
20:45 beIN Süper Lig
21:45 A. Demirspor - İH Konyaspor
21:45 A. Demirspor - İH Konyaspor
22:30 beIN Süper Lig
22:45 A. Demirspor - İH Konyaspor
23:45 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com