267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

Türkiye, 14 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar 267 orman yangını kontrol altına alındı. Muğla ve Aydın'da farklı 3 noktada devam eden yangınlara ise müdahale ediliyor.

28 Temmuz'dan bu yana Türkiye, 53 farklı ilde çıkan orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Şu ana kadar çıkan 270 orman yangınından 267'si kontrol altına alındı. 2 ildeki 3 farklı noktadaki orman yangınları ise devam ediyor. Yangınlara 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinesi ve 5250 personel müdahale ediyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

Muğla: Köyceğiz, Milas

Aydın: Bozdoğan

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son durumu "Orman yangıları ile mücadelemiz 13 gündür #OrmanınKahramanları'nın özverili çalışmaları ile devam ediyor.53 ilimizde çıkan 270 orman yangınının 267'sini kontrol altına aldık. Muğla ve Aydın'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." sözleriyle duyurdu.