26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› 26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor - Haberler
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Kültür Sanat

26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor

26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor Çini ve seramiği ile ünlü Kütahya, tükenmek üzere olan 'Sigrafitto' sanatına daha ev sahipliği yapıyor Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu Betül Erpolat, dikiş iğne ile seramik, karo, fayans veya granit üzerine hem sır altı, hem de sır...

11.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:40
26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor

26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor

Çini ve seramiği ile ünlü Kütahya, tükenmek üzere olan 'Sigrafitto' sanatına daha ev sahipliği yapıyor

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu Betül Erpolat, dikiş iğne ile seramik, karo, fayans veya granit üzerine hem sır altı, hem de sır üstü seramik boyası uygulandıktan sonra kazımalarla tam 26 yıldır resim ve şekiller yapıyor.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'nin Germiyan Beylik Konağı'nda yenilikler ekleyerek sanat hayatını devam ettirdiğini belirten 43 yaşındaki Erpolat, sanatının asıl adının kazıma sanatı olduğunu, ancak 'Sigrafitto' olarak da isimlendirildiğini kaydetti. Kazıma sanatının sabır işi olduğunu ifade eden Erpolat, "Sigrafitto, yani kazıma sanatı, Selçuklu döneminde yaşayan geleneksel bir sanat. Bu sanat Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çok yaygın olmadığı için İtalyanlar bu sanata sahip çıkmışlar. İsmi de zaten buradan geliyor. Sigrafitto'nun bizdeki adı aslında 'Kazıma'dır. Bu alanda çalışmaya başladığımdan beri, sanatın bizdeki adıyla bilinmesi ve anılması için çalışıyorum. Bu sanat genelde seramiklerde sır üstü dediğimiz şekilde uygulanır. Bu kazıma işlemi, 0,5 veya 0,7 uçlu kalemlerin içine takılan dikiş iğnesiyle yapılıyor. İğne dışında çeşitli metal materyaller kullanılsa da en ince etkiyi iğne veriyor. İşin zor ve sabır gerektiren kısmı da burası zaten. Bu tekniklerin kullanılması ciddi ve titiz bir çalışmanın yanında, ince bir ustalık da gerektiriyor. Yaptığım çalışmalar, özellikle siyah beyaz olan tablo ve diğer eserler ilk bakışta kara kalem çalışması sanılıyor. Eserler yakından incelendiğinde her birinin milyonlarca iğne darbesiyle şekillendiği fark ediliyor" ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve dışında çok sayıda kişisel sergi açtığını ifade eden Betül Erpolat, "Kütahya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde kişisel sergiler açtım. Yurt dışında da Litvanya'da bir kişisel sergi açtım" şeklinde konuştu.

Erpolat, sanatıyla ilgili Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'nin Germiyan Beylik Konağı'nda eğitimler verdiğini sözlerine ekledi.

26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Levent Can Cem Yılmaz Berkay Şahin
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: 26 yıldır iğneyle sanata şekil veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:05:18. #1.15#