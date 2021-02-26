26 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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26 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

26.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 26.02.2021 06:46
26 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

26 Şubat 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 İleri Üçlü

04:00 Başlama Vuruşu

04:00 Futbol Aklı

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:35 Euro 2020 Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:35 Euro 2020 Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

15:55 Ankaraspor - Tuzlaspor A.Ş.

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Bursaspor - Menemenspor

19:00 Dakika Skor

21:00 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com

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