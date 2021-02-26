26 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
26 Şubat 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 İleri Üçlü
04:00 Başlama Vuruşu
04:00 Futbol Aklı
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Euro 2020 Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Ankaraspor - Tuzlaspor A.Ş.
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Bursaspor - Menemenspor
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com