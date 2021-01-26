26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

26.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:51
26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

26 OCAK KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

KANAL D YAYIN AKIŞI

04:45 Küçük Ağa

07:00Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

FOX YAYIN AKIŞI

06:00İnadına Aşk

08:00İsmail Küçükkaya İle.

13:00 Dünya Avucunuzda

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...

20:00 Baraj

23:45 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI

05:15 Turgay Başyayla İle

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

11:30 Turgay Başyayla İle

ATV YAYIN AKIŞI

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00 Kahvaltı Haberleri

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20Esra Erol'da

19:00Atv Ana Haber Bülteni

20:00Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30Oynat Bakalım

13:00Doya Doya Moda

17:15Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

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