26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 26 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
26 OCAK KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
KANAL D YAYIN AKIŞI
04:45 Küçük Ağa
07:00Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
FOX YAYIN AKIŞI
06:00İnadına Aşk
08:00İsmail Küçükkaya İle.
13:00 Dünya Avucunuzda
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...
20:00 Baraj
23:45 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:15 Turgay Başyayla İle
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
11:30 Turgay Başyayla İle
ATV YAYIN AKIŞI
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20Esra Erol'da
19:00Atv Ana Haber Bülteni
20:00Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30Oynat Bakalım
13:00Doya Doya Moda
17:15Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler