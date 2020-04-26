26 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
26 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Kuşlarla Yolculuk
00:40 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:00 Kuruluş
02:45 Sahur Bereketi
04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:25 Tam Zamanı
05:25 Yamak Ahmet
05:25 Kuruluş
05:45 Dert Ortağı
06:10 Ömür Dediğin
06:40 Küçük Hanımefendi
07:50 Uğurlugiller
08:25 Uğurlugiller
09:45 Kuruluş
10:00 Diriliş Ertuğrul
10:30 Perihan Abla
12:25 Gülşen Abi
12:50 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13:15 Tutunamayanlar Çevrimiçi
13:15 Hacı Arif Bey
14:00 Yedi Numara
14:25 Ev Yapımı
14:50 Hacı Arif Bey
15:00 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Dengi Dengine
23:10 Ramazan Güzeldir
23:40 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
Kaynak: InterSinema.com