26 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
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26 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

26 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

26.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 26.04.2020 06:45
26 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:10 Kuşlarla Yolculuk

00:40 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02:00 Kuruluş

02:45 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:25 Tam Zamanı

05:25 Yamak Ahmet

05:25 Kuruluş

05:45 Dert Ortağı

06:10 Ömür Dediğin

06:40 Küçük Hanımefendi

07:50 Uğurlugiller

08:25 Uğurlugiller

09:45 Kuruluş

10:00 Diriliş Ertuğrul

10:30 Perihan Abla

12:25 Gülşen Abi

12:50 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

13:15 Tutunamayanlar Çevrimiçi

13:15 Hacı Arif Bey

14:00 Yedi Numara

14:25 Ev Yapımı

14:50 Hacı Arif Bey

15:00 Yeditepe İstanbul

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Dengi Dengine

23:10 Ramazan Güzeldir

23:40 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

Kaynak: InterSinema.com

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