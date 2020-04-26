26 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
26 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
01:30 Almanya - Yunanistan
01:30 İspanya - Fransa
03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
03:10 Spor Akşamı
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Portekiz - İspanya
04:10 Lig Hatırası 89-90
04:30 İngiltere - İtalya
06:20 Süper Lig Özetler
06:50 Kamu Spotu: Evde Spor
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 La Liga Özetler
08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
08:50 Kamu Spotu: Evde Spor
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
11:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına
12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi
12:25 Süper Lig Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
14:00 Türkiye - Moldova
14:00 Türkiye - Andorra
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 İspanya - Fransa
16:00 Almanya - İtalya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Portekiz - İspanya
21:00 İspanya - İtalya
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:30 Unutulmaz Maçlar
Kaynak: InterSinema.com