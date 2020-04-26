26 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 26 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:15 2018 Dünya Kupası Özetler 01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 01:30 Almanya - Yunanistan 01:30 İspanya - Fransa 03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 03:10 Spor Akşamı 03:40 Siyah Beyaz Anılar 03:55 Spor Kitaplığı 04:00 Portekiz - İspanya 04:10 Lig Hatırası 89-90 04:30 İngiltere - İtalya 06:20 Süper Lig Özetler 06:50 Kamu Spotu: Evde Spor 06:50 Spor ve Sağlık 06:55 Spor Kitaplığı 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Bundesliga 07:45 Spor ve Sağlık 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 La Liga Özetler 08:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 08:50 Kamu Spotu: Evde Spor 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:00 Bir Oyundan Fazlası 09:30 Orhan Ayhan'la 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Unutulmaz Maçlar 11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 11:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:55 Kamu Spotu: İşte Spor 11:55 Takvim Yaprakları 12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına 12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi 12:25 Süper Lig Özetler 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Bülteni 13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 14:00 Türkiye - Moldova 14:00 Türkiye - Andorra 15:45 2018 Dünya Kupası Özetler 15:45 Premier Lig 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 İspanya - Fransa 16:00 Almanya - İtalya 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 18:55 Kamu Spotu: İşte Spor 19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları 19:55 Kamu Spotu: Evde Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Portekiz - İspanya 21:00 İspanya - İtalya 22:55 Kamu Spotu: Evde Spor 23:20 Kamu Spotu: Evde Spor 23:30 Unutulmaz Maçlar Kaynak: InterSinema.com