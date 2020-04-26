26 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 26 Nisan 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Kiralık Aşk 01:15 Aramızda Kalsın 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:30 Erkenci Kuş 07:15 Hayat Bazen Tatlıdır 07:30 Çilek Kokusu 09:45 Ayşecik ile Ömercik 10:15 Ruhun Doysun 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Kiralık Aşk 13:00 Kiralık Aşk 14:00 Jet Sosyete 15:45 Erkenci Kuş 16:45 Medcezir 18:45 Star Haber 20:00 Büyük Oyun 20:00 Güzel Köylü 21:45 Büyük Oyun 22:30 Güzel Köylü 23:30 Öfke Kaynak: InterSinema.com