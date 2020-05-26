26 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 26 Mayıs 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:20 Çarıklı Milyoner 01:05 Yeni Hayat 02:00 52 Hafta 02:25 Aslan Ailem 02:45 Meraklı Köfteci 04:20 Vefa Dediğin 04:30 Dert Ortağı 04:35 Bir Yusuf Masalı 04:50 Uzaktan Erişim 05:50 Sağlıklı Mutfak 06:35 Aslan Ailem 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Çarıklı Milyoner 17:00 Sosyete Şaban 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış 20:00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 21:45 Akıllara Seza 21:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi 23:35 Sosyete Şaban Kaynak: InterSinema.com