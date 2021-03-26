26 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 26 Mart BİM kataloğu detayları...

BİM 26 Mart 2021 kataloğu vatandaşlar tarafından indirimli ürünleri kaçırmamak adına takip ediliyor. 26 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu detaylarında bu hafta BİM'e gelecek aktüel ürünlerin listesini sizler için derledik. İşte 26 Mart 2021 kataloğu indirimleri BİM'de bu hafta; Dijitsu 55¨ UHD Smart TV, Kumtel Mini Fırın, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Saç Kurutma Makinesi, Granit Efektli Krep Tavası gibi birçok indirimli fiyat yer alıyor. İ

BİM aktüel 26 Mart 2021 katalog bu hafta sürprizleri ve tüm indirimleri ortaya çıktı. Her kesimi memnun etmeye yetecek kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip 26 Mart BİM kataloğu alışveriş listelerinde söz sahibi olmaya hazır olarak sunuldu. Bu haberimizde aktüel ürün detaylarına, 26 Mart 2021 BİM aktüel kataloglarına ve alışveriş listelerimizin olmazsa olmazlarına değiniyoruz.

26 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şimdi BİM 26 Mart 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak aktüel ürünleri ve bu ürünlerin cazip fiyatlarını listeleyelim;

Dijitsu 55" UHD Smart Tv 3.399 TL

ABS Büyük Boy Valiz 109 TL

ABS Orta Boy Valiz 99 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TL

Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL

Kumtel Mini Fırın 299 TL

Çift Kişilik Battaniye 34,90 TL

Tek Kişilik Battaniye 29,90 TL

LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 14,90 TL

Tek Fiyat Silikon Ürünler 5,95 TL

Maşa Çeşitleri 7,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,75 TL

Fakir Sport Blender ve Sürahi 199 TL

Kablosuz Hoparlör 79,90 TL

Amazfit Band 5 Akıllı Bileklik 279 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL

SCWHARTZ Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltme Seti 39,90 TL

Fakir Saç Düzleştirici 69,90 TL

Kalıcı Oje Seti 69,90 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TL

Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90 TL

Starcom Selülit Giderici Masaj Aleeti 59,90 TL

Polosmart Akıllı Tartı 59,90 TL

Wireless Kulaklık 49,90 TL

Yoga/ Pilates Matı 47,90 TL

Katlanabilir Egzersiz Matı 49,90 TL

Loop Bant Seti 12,90 TL

Kas Geliştirici Sistem 49,90 TL

Pilates Topu ve Pompa 39,90 TL

Polosmart Akıllı Saat 89,95 TL

Boks Torbası 49,95 TL

Dart Seti 29,90 TL

Letoon Erkek Eşofman Takımı 99,95 TL

Kadın Kapüşonlu Kadife Spor Takım 69,95 TL

Takım 69,95 TL Unisex Air Max Taban Spor Ayakkabı 49,90 TL

Yukarıda listelediğimiz aktüel ürünler ile BİM 26 Mart 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu incelememizi tamamladık. Gelecek hafta BİM 2 Nisan 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu yine sitemizde sizlerle olacak. En güncel ve en yeni BİM Aktüel kampanyalarını sitemizden takip edebilirsiniz.