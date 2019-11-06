26. İstanbul Caz Festivali bugünden itibaren TRT Müzik'te

06.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:40

6 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.15'te yayınlanacak olan ilk bölümde Melanie De Biasio konseri yer alacak.

2015 yılından beri her yıl TRT Müzik'te ekrana gelen İstanbul Caz Festivali'nden özel konserler yine izleyici ile buluşacak

29 Haziran-18 Temmuz 2019 İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, 2015 yılından bu yana her yıl TRT Müzik kanalında yayınlanıyor. Bu yılda yine TRT Müzik kanalında yayınlanacak olan 26.İstanbul Caz Festivali, müzik severler ile buluşacak.

Festivalin Yıldızları arasında; saksafoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle çağdaş cazın efsane isimlerinden Kamasi Washington, ünlü basçı Michael League'in liderliğinde sofistike besteleri çığır açıcı bir emprovizasyon stiliyle birleştiren Snarky Puppy, caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla bir araya getiren Mélanie de Biasio, genç neslin en yaratıcı caz müzisyenlerinden, yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven, reggae, soul, afro-be Nubiyan Twist ve festivalin bu yılki sürpriz ismi olarak açıklanan günümüzün en iyi caz vokalisti olarak anılan İngiliz şarkıcı Joss Stone gibi ünlü isimler bulunuyor.

26.İstanbul Caz Festivali, 6 Kasım 2019 tarihinden itibaren her çarşamba saat 23.15'de TRT Müzik ekranında izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler