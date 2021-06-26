26 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
26 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 UEFA Euro 2020 Özetler
05:50 Spor Artı
06:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA EURO 2020 Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:00 Spor Bülteni
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Efsanelerin İzinde
16:55 Hava Durumu
17:00 Kupa Günlüğü
18:55 Spor Kitaplığı
19:00 Spor Bülteni
19:55 Hava Durumu
20:00 UEFA Euro 2020 Özetler
21:00 Kupa Akşamı
22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
23:45 UEFA Euro 2020 Özetler
Kaynak: InterSinema.com