26 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
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26 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

26 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

26 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol Transfer

04:00 UEFA Euro 2020 Özetler

05:50 Spor Artı

06:50 Avrupa Şampiyonası Finaller

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 UEFA Euro 2020 Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 UEFA EURO 2020 Derlemeler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

12:00 Spor Bülteni

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Spor Bülteni

16:50 Efsanelerin İzinde

16:55 Hava Durumu

17:00 Kupa Günlüğü

18:55 Spor Kitaplığı

19:00 Spor Bülteni

19:55 Hava Durumu

20:00 UEFA Euro 2020 Özetler

21:00 Kupa Akşamı

22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması

23:45 UEFA Euro 2020 Özetler

Kaynak: InterSinema.com

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