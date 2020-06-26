26 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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26 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

26 Haziran 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

26 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
26.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 07:30

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Payitaht Abdülhamid

00:45 Şampiyon

02:55 Ege'nin Hamsisi

03:00 Ege'nin Hamsisi

05:25 Ferhunde Hanım ve Kızları

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:30 Sağlıklı Mutfak

06:40 Aslan Ailem

07:30 Aslan Ailem

09:50 Tozkoparan

10:30 Tozkoparan

11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:05 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:35 Elimi Bırakma

13:15 Elimi Bırakma

15:50 Ege'nin Hamsisi

16:10 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:15 Soru Küpü

Kaynak: InterSinema.com

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