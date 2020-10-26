26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Bir süredir enerjiniz içe dönük. Bu hafta evlilik veya ortak işlere yoğunlaşacaksınız. Bu konularda ani olaylar gelişebilir. Kendinizi dışa karşı doğru yansıtamadığınızı düşünerek, kendinizi ağır bir şekilde eleştirebilirsiniz. Uzun süredir emek verdiğiniz işlerin maddi karşılığını alacaksınız.

BOĞA: Günlük işlerinize odaklanabilirsiniz ya da sağlığınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Disiplinle ve sorumluluk alarak çalıştığınız işlerin maddi manevi karşılığını alabilirsiniz. Genel olarak evden çıkmak istemeyebilir, izole olabilirsiniz. Baş ağrınız olabilir veya başınızı çarpabilirsiniz. Dikkatli olun.

İKİZLER: Hafta genelinde rutin işlerinizle ilgileneceksiniz. Çocuk veya aşkla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Yurt dışı, eğitim, hukuk konularındaki sorunları hafta sonuna doğru çözerek rahatlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olmak isteyebilirsiniz, ancak bu dönem ayrışmalar ve sorunlar çıkabileceği için aileyle olmak daha iyi.

YENGEÇ: Aşk veya çocukla ilgili konular ön planda olacak. Ani gelişmelere açık bir hafta. Evlilik ve ortaklı işlerde fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Akıl ve duygu dengesini yaparak kısa vadeli hedefinize ulaşabilirsiniz. Sorumluluk aldığınız konularda gelecek küçük fırsatları görmeye çalışın.

ASLAN: Ailenizle, evinizle ya da emlak işleriyle ilgilenebilirsiniz. Sorumluluk aldığınız konularda başarı elde edeceksiniz. Kazancınız artabilir, ancak çıkacak ekstra ödemeler nedeniyle gelen para gidebilir. Dikkatli kullanmakta yarar var. İmajınız veya giyim tarzınız nedeniyle aileniz tarafından eleştirilebilirsiniz.

BAŞAK: Kardeş, yakın çevre ve iletişimin önde olacağı bir hafta. Yaratıcı fikirler geliştirerek ve sizden yaşça büyük insanların desteğini alarak kazançlarınızı artırabilirsiniz. Doğru iletişim kurarak, emek verdiğiniz konularda ummadığınız fırsatı yakalayabilirsiniz. Bekarlar evlilik için adım atabilirler.

TERAZİ: Gelirlerinize ve kendi değerinize yoğunlaşacaksınız. Evliler eşleriyle, birlikte iş yapanlar ortaklarıyla maddi konular yüzünden sorun yaşayabilirler. Yaratıcı işler yapanlar, sahnede çalışanlar ve borsa sektöründekiler doğru kararlar vererek, istedikleri noktaya ulaşabilirler.

AKREP: Ön planda olmak isteyeceksiniz. Kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden biriyle, aşk veya para üzerine bir bağlantı yaparsanız yanılma ihtimaliniz yüksek. Ailenizden bir kadın vasıtasıyla gelen, ek bir parayla yüzünüz gülebilir. İkili ilişkilerde ani olaylara dikkat etmelisiniz.

YAY: Sosyal olacağınız bir hafta. Kardeş veya yakın arkadaşınızın desteğini alacaksınız. Ticaret, medya, iletişim konusunda iş yapanlar; yapacakları yeni anlaşmalarla hedeflerine ulaşıp, kazançlarını artıracaklar. Bekarlar sevgilileriyle, çocuğu olanlar çocuğuyla ilgili ani olaylar yaşayabilirler.

OĞLAK: Çalışanlar kariyerlerine odaklanacaklar. Eğitim, hukuk ve yurt dışı bağlantılı işler yapanların karlı olacağı bir hafta. Sadece anlaşmaları net yapın. Çalışmayanlar ise;''çalışsam mı ? '', ''para kazansam iyi olacak '' moduna geçebilirler. İş veya aile içinde ani gelişmelere açık bir dönemdesiniz.

KOVA: Hukuk, eğitim, yurt dışı konularının ön planda olacağı bir hafta. Şehirlerarası yolculuk yapanlar, seyahat sırasında para kaybedebilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Geçmişten itibaren sorumluluk aldığınız işlerin, maddi karşılığını alabilirsiniz. Kendi dış algınızın yanlış olduğunu düşünerek kendinizi eleştirebilirsiniz.

BALIK: Ödeme, kredi, ek kazançlara yoğunlaşacaksınız. Devam eden rahatsızlığı olanlar başarılı bir operasyon geçirebilirler. Maddi konularda ani kayıp veya kazanç olabilir. Büyüklerle iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Evliler aşk tazeleyebilirler. Ortak iş yapanlar gelirlerini kalıcı bir şekilde artırabilirler.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.