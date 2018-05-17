26. Dönem Meclis Yasama Döneminin Ardından

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 26. Dönem milletvekillerinin yasama faaliyetlerinin dün itibariyle sona erdiğini anımsatarak, daha fazla demokrasi, adalet ve refah için yeni bir mücadele dönemine girdiklerini bildirdi.

Mardin Milletvekili Miroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye siyasi tarihinin en zor döneminde görev yapan 26. Dönem milletvekillerinin yasama faaliyetlerinin dün itibariyle sona erdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazıldığını kaydeden Miroğlu, FETÖ'ye karşı tek yürek ve omuz omuza mücadele verildiğini söyledi.

Partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Mardin halkından aldığı emaneti ve görevi alnının akıyla bu dönem tamamladığını aktaran Miroğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Allah bana Mardin sokaklarında, Derik'te, Midyat'ta, Nusaybin'de, Ömerli ve Yeşilli'de, Mazıdağı'nda, Kızıltepe'de, Dargeçit'te, şerefle dolaşmayı nasip ettiği için Allah'a ne kadar şükran duysam az gelir. Birlikte görev yaptığım iki seçim ve bir referandumda beraber mücadele ettiğim, kampanya yürüttüğüm bütün AK Partili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, muhtarlarıma, kanaat önderlerime, en ücra köylerde ve zor şartlarda bize olan güveni hiç sarsılmayan köylü kardeşlerime müteşekkirim, minnettarım, Allah hepsinden razı olsun. Şimdi, daha fazla demokrasi daha fazla adalet ve daha fazla refah için yeni bir mücadele dönemine giriyoruz. Kuşkusuz ve şüphesiz yine kol kola ve yine tek yürek ve yine omuz omuza."