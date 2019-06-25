251 Şehit için 251 bin Yasin-i Şerif okunacak

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinlik öncesinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kocaeli halkı tarafından 251 şehit için 251 bin hatim okunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde düzenleyeceği etkinlik öncesi Kocaeli'nde, 15 Temmuz ve tüm şehitler için Yasin-i Şerifler okunmaya devam ediyor. 15 Temmuz'un 3. Sene-i devriyesinde ay yıldızlı hilal için şehit düşen kahramanlar rahmetle, şükranla, dualarla anılıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İzmit Milli İrade Meydanında düzenlenecek olan etkinlik öncesinde Kocaeli halkı tarafından 251 şehit için 251 bin hatim okunuyor. Yasin okumak isteyenler www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabilecek. İnternet sitesinden Yasin okumaları alınmaya başlandı. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabilecek. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görseller yer alıyor.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik ise 15 Temmuz Pazartesi akşamı başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek. Etkinlik gecesinde Kocaeli genelindeki İmam Hatip Liseleri'nde eğitim alan 251 hafız öğrenci, şehitlerimizi gerçekleştirecekleri koreografiyle anacak. Etkinlikte 251 hafız, şehitlerimiz için okudukları hatimlerin son cüzünü kurulacak sahnede tilavet edecek. Kocaeli İl Müftülüğü de mevlit ve ilahi programı düzenleyecek. Etkinlik kapsamında camilerden salalar yükselecek.

15 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı ve gece saat 24.00'e kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında, Büyükşehir tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA