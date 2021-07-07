250 kişinin istihdam edileceği fabrika üretime başladı
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250 kişinin istihdam edileceği fabrika üretime başladı

250 kişinin istihdam edileceği fabrika üretime başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan'da 250 kişinin iş kapısı olan Sabri/Saniye Erdoğan Fabrikası üretime başladı.

Ardahan'da 250 kişinin iş kapısı olan Sabri/Saniye Erdoğan Fabrikası üretime başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ardahan'ımızda Cumhuriyet tarihi boyunca bir ilk, 250 hemşerimizin aynı anda iş bulup evine ekmek götüreceği fabrikamız bir yılık yoğun çalışmalarımız ve gayretlerimiz sonucu yapımı bitti ve üretime başladı. Fabrikaya ismini veren Saniye teyzemizin mutluluk huzur ve haklı gurur duyuşu her haliyle dışa vuruyordu. Rahmetli olan eşi Cılavuz Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerinden Sabri Erdoğan beyin ismini verdikleri torun Sabri de babaannesini bir saniye bile yalnız bırakmadı. Saniye/Sabri Erdoğan çiftinin oğulları iş insanımız Selami Erdoğan tarafından ilimizde işsizliği ve göçü önlemek üzere inşa edilen Fabrikamız hayırlı uğurlu olsun. Sabri öğretmenimize Allah'tan rahmet Saniye teyzemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Vatana millete böylesine hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için önlerinde saygıyla eğiliyorum. Bu daha başlangıç eğer burayı işletmede başarılı olursak devamının geleceğinin sinyalini Sn. Selami Erdoğan beyefendiden aldım. Bir sevindirici bilgi vermek istedim. Ardahan Milletvekilimiz Sn. Prof. Dr. Orhan Atalay beyefendininde ilimizde işsizliği bitirmek için SERKA destekli birkaç Tekstil fabrikası daha açılması yönünde yoğun çalışması var, hatta yatırıma alındı bile. Yine Valimiz Sn. Hüseyin Öner Bey ve SERKA genel sekreterliğimiz çalışmaları başlatmış durumda. İlk aşamada işe başlayamayan hemşehrilerim kırılıp darılmasın 6 ay 1 sene sonra iş arayan herkes inşallah iş kapısı bulacak. Başta iş insanımız Selami Bey olmak üzere emeği geçen herkese işletecek olan Taner Badem, kurum STK, İŞKUR ve belediyemizin her kademesindeki çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler" dedi. - ARDAHAN

250 kişinin istihdam edileceği fabrika üretime başladı
250 kişinin istihdam edileceği fabrika üretime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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