25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş

Tıp Fakültesi'nde okurken eğitimine ara vermek zorunda kalan Dr. Adnan Çetin, 25 yıl sonra döndüğü doktorluk mesleğine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ederken koronaya yenik düştü. Çetin, 3 yıl önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak orada anlattığı hayat hikayesi ile gönülleri fethetmişti.

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, koronavirüs nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Dr. Çetin'in vefatı, hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Hastanenin başsağlığı paylaşımında, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Adnan Çetin, 39 gündür mücadele verdiği Kovid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

KATILDIĞI PROGRAMDA MİLYONLARI KENDİNE HAYRAN BIRAKMIŞTI

Adnan Çetin, 2017 yılında ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılarak hayat hikayesini izleyicilerle paylaşmıştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıfta okurken bir öğretim görevlisi ile yaşadığı sürtüşme nedeniyle eğitimine ara verdiğini, 25 yıl sonra yeniden okula döndüğünü belirten Çetin; azmiyle izleyenleri kendine hayran bırakmıştı. Çetin programda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıfta okurken bir öğretim görevlisi ile yaşadığımız sürtüşme mahkemeye intikal etti. Eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Döndüğümde 80'li yılların ortasıydı. Ama bir evliliğim vardı, zaten öğrenimim sona erdiği zaman. Mahkemeyi kazanıp döndüğümde birkaç aylık bebeğim vardı. Sonra 25 yıl aradan sonra tekrar okula döndüm"

Okulun en popüler öğrencisi olduğunu belirten Çetin, okuldan uzak kaldığı zaman ticaretle hayatını kazandığını da sözlerine eklemişti.