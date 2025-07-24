25 Temmuz Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı!

Bugün yayımlanan 321046 sayılı Resmî Gazete ile devlet kurumlarındaki yeni atamalar resmen duyuruldu. Yürütme ve idari birimlerde görev değişiklikleri açıklanırken, yayımlanan kararlara ilişkin detaylara PDF formatında kolayca ulaşmanız mümkün. Yasama kısmındaki kanunlar, Yargı bölümündeki yeni düzenlemeler ve günün ilanları da Gazete'de yer alıyor.

YASAMA BÖLÜMÜ – KANUNLAR

25 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de TBMM tarafından kabul edilen bazı yeni kanunlar yayımlandı. Bu kanunlar; sosyal politikalar, kamu yönetimi ve bazı ekonomik düzenlemeleri kapsamaktadır. Kanun metinleri, ilgili maddeleriyle birlikte detaylı biçimde sunulmuş olup yürürlüğe giriş tarihleri de ayrıca belirtilmiştir.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ – CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bu bölümde Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar yer aldı. Özellikle bazı kamu kurumlarının teşkilat yapılarında değişiklik yapılmasına yönelik kararlar dikkat çekti. Ayrıca çeşitli bölgelerdeki yatırım projeleriyle ilgili teşvik kararları ve bazı sınırların yeniden belirlenmesi kararları da yayımlandı.

ATAMA KARARLARI – YENİ GÖREVLENDİRMELER

321046 sayılı Resmi Gazete'de birçok bakanlık ve kamu kurumu için atama kararları yer aldı. İçişleri, Adalet, Sağlık ve Enerji Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumda üst düzey yöneticilerin ataması gerçekleştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapıldı ve isim listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

YARGI BÖLÜMÜ – HÂKİM VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Yargı alanında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararlar yayımlandı. Bazı hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi, yeni görevlendirmeler ve disiplin işlemlerine dair kararlar bu bölümde yer aldı.

İLAN BÖLÜMÜ – GÜNLÜK RESMİ İLANLAR

Günün ilanları kısmında, çeşitli mahkemelerden yapılan ilanlar, icra duyuruları, üniversite rektörlüklerinden öğretim üyesi alım ilanları ve kamu ihaleleri yayımlandı. Ayrıca tasfiye edilen şirket ve kooperatif listeleri de bu bölümde duyuruldu.

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