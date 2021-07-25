25 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
25 Temmuz 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 UEFA Euro 2020 Özetler
04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:20 UEFA EURO 2020 Derlemeler
06:35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:28 İstiklal Marşı
07:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:20 Çin - Türkiye
13:00 Spor Bülteni
13:55 Japonya - Meksika
16:00 Spor Bülteni
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol Transfer
19:50 Takvim Yaprakları
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Bülteni
20:55 Hava Durumu
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com