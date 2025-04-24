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25 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

25 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Nisan Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 25 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 25 Nisan Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

25 NİSAN CUMA HUTBESİ

25 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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