25 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 01:05 Yeni Hayat 02:00 9. Hariciye Koğuşu 02:45 Yedi Numara 02:45 Meraklı Köfteci 04:10 Yeditepe İstanbul 04:35 Bir Yusuf Masalı 05:35 Mesnevi'den Hikayeler 05:50 Sağlıklı Mutfak 06:00 Bayram Namazı 06:35 Aslan Ailem 06:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 08:30 Bayram Sevinci 09:30 İyi Fikir 11:00 Mesnevi'den Hikayeler 11:30 Bayramlar Bayram Ola 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:30 Bayramlar Bayram Ola 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Çarıklı Milyoner 17:30 Meraklı Köfteci 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış 20:00 Madagaskar 21:45 Yeni Hayat 21:45 Akıllara Seza 23:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre Kaynak: InterSinema.com