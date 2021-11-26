PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Pendik Çalıştayı Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmalarını ; Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayşin Şişman, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş, Mütevelli Heyet Başkanı ve Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve açılış sunumunu ise İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı, Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu'nun GWI Pioneers: Dünyanın 100 Öncü Kadını Listesi'nde yer alan Av. Nazan Moroğlu gerçekleştirdi.

Mütevelli Heyet Başkanı Hülya GEDİK, Av Nazan Moroğlu'na plaket takdim etti.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşin Şişman Konuşmasında "İstanbul Gedik Üniversitesi olarak 2019 yılında Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası (FEM) almak üzere içinde bulunduğumuz denetim süreci dahilinde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Destek Birimi adıyla bir birim oluşturarak hem çalışanlarımız hem öğrencilerimiz için bir politika belgesi ve çözüm geliştirme noktasını hayata geçirdik. Kurumumuzda hiç kimse şiddet karşısında yalnız değildir. " dedi

Prof. Dr. Nihat Akkuş Konuşmasında "Bir eğitim kurumu olarak sağlık, hukuk, spor, sanat ve mühendislik eğitimlerimizi eşitlik odaklı yapmak için yoğun çaba harcamaktayız. Bu çabamızı yerleşkelerimizin bulunduğu Pendik'te lise ve ortaöğretim kurumlarında da yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Aile içi şiddeti, kadına yönelik şiddeti eğitim ve zihniyet değişikliği ile aşmak hedefi ile gerçekleştirilen çalıştaya sunumları ile katkı sunan değerli panelistlere destek veren kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

Hülya Gedik Konuşmasında "İstanbul Gedik Üniversitesi olarak eğitim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumsal faydaya dayalı, içinde yaşadığı çevrenin sorunlarına duyarlı projelerimiz ile güçlü bir şekilde büyümekteyiz. G-20'nin de gündeminde olan "kapsayıcı büyüme"nin sağlanabilmesi için toplumun yarısını oluşturan kadınların, eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere yaşamın her alanında güçlenmesi ve eşit katılımı gereklidir. Kadınların ekonomiye katılması hem kendini, hem çalıştığı kurumu, hem de dünya ekonomisini güçlendirir. Buna yürekten inanmaktayız ve tüm kuruluşlarımızda kadınların güçlenmesi adına her çalışmayı desteklemekteyiz.

Kaymakam Hülya Kaya Konuşmasında "Pendik Kadına Yönelik Şiddet konusunda ne yazık ki İstanbul'un 39 ilçesi arasında ilk üçün içinde yer almaktadır. Bu konuda tüm halkı yönelik bir aile eğitim merkezi açarak, sağlıktan eğitime, psikoterapiden tedaviye şiddeti yok etmek adına bir çalışma başlattık. İstanbul Gedik Üniversitesi ile birlikte bu merkezde çalışmalar yürütmeyi arzu ederiz.

Av. Nazan Moroğlu Konuşmasında "İstanbul Sözleşmesi, hala yürürlükte sadece Avrupa Konseyi bağlantımız açısından geri çekildi Türkiye, sözleşmeye dayanarak hazırlanmış kanun 6284 sayılı kanun çok ayrıntılı, gerçekten tam uygulansa şiddet mağdurunu korumak mümkün., Bugün Kadın Bir kaymakamımızı burada görmem benim için büyük bir mutluluk oldu aynı zamanda ve yaptıklarınız hakikaten takdire şayan. Çünkü bu başarının geldiğini gösteren bir çalışma. Çözüm önerileri ve bu çözüm odaklı çalışmaların kurumsallaşması, bunlar çok değerli. " dedi.

3 Oturum'da gerçekleştirilen Çalıştay'a Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büro Amiri Ayşenur Türkecan, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Gazeteci Fuat Kozluklu, Editör Öznur Turalıoğlu, Prof. Dr Selma Çetiner, Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Yavuzer, Sezen Ceceli, Dr. Öğr. Üyesi Ece Erbuğ, Derya CAN, Prof. Dr Ali Cevat Taşkıran ve Dr. Öğr. Üyesi Mazlum panelist olarak katıldı. İstanbul Gedik Üniversitesi Akademisyenleri Prof. Dr Ahmet Kesik, Prof. Dr. Can Bilgili ve Prof. Dr. Tülay Ortabağ oturumlara başkanlık yaptı.

Çalıştay da, Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede: Tanımlar, hukuki ve sağlığa ilişkin tedbirler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele için Medya Nasıl Rol Almalı? Gençlerde Şiddet Algısı ve Etkileyen Faktörler konuşuldu.

Çalıştay da görüşülen konu ve görüşler kitap haline getirilecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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