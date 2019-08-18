25. Kaledavaz Biber Festivali

18.08.2019 12:32

Denizli'nin Kale ilçesinde, coğrafi işaret belgesine sahip üç biberden biri olan Kale biberinin tanıtımı için 25. kez düzenlenen Kaledavaz Biber Festivali, büyük ilgi gördü.

Festival, Çarşı Meydanı'nda mehteran gösterisiyle başladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan burada yaptığı konuşmada, Kale'nin güzel insanları için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçenin yarınlarının daha güzel olacağına inandığını ifade eden Özkan, "Kale biberini bütün dünyaya tanıtacağız. Bu çalışkan memleketin ürettiği biber Allah'ın izni ile bütün dünyada örnek olacak. Kale biberi sayesinde ilçemiz gelecekte Denizlimizin parlayan yıldızı olacaktır." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye olarak ilçede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik büyük yatırımlara imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise potasyum yönünden zengin Kale biberinin değeri, tanıtım faaliyetleriyle günden güne arttığını dile getirdi.

Festivalde "en iyi Kale biberi yetiştiricisini" belirlemek üzere düzenlenen yarışmaya, 33 üretici katıldı. Halil Yasıt birinci, Yüksel Sanayır ikinciliği ve Şengül Akça da üçüncülüğü elde etti.

Festivalde ayrıca ilçedeki yöresel yemeklerin yeni nesillere aktarılması amacıyla yöresel yemek, pasta ve tatlı yarışması da yapıldı. Yarışmada Semra Gülcan birinci, Kadir Mıngır ikinci, Ahmet Özal Gök üçüncü oldu.

Yöresel lezzetlerin yarıştığı etkinlikte, Kale biberi tatarı, Kale dolması, bağırsak dolması, Kale pidesi, pelte ve Kale baklavası dikkati çekti.

Kaynak: AA