Yeni öğretmen ataması branş dağılımı ve kadro bilgisi için MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini vermesinin ardından, MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayınladı. Peki, 25 bin öğretmen ataması branş dağılımı ne?

MEB 25 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNİ DUYURDU

Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NE?

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl öğretmen alımlarını eğitimdeki ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. 2025 yılında yapılacak 25 bin öğretmen ataması için branş bazlı kadro dağılımı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl yapılan atamalar, bu yıl için fikir verici olabilir. 2024 yılında en çok kontenjan; sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve din kültürü branşlarına ayrılmıştı. Bu yıl da benzer bir tablo bekleniyor.

2024'te ataması yapılan öğretmen sayıları şu şekildeydi:

• Sınıf Öğretmenliği: 3.263 kişi

• Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499 kişi

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594 kişi

• Türkçe Öğretmenliği: 804 kişi

• Türk Dili ve Edebiyatı: 796 kişi

• Sosyal Bilgiler: 754 kişi

• Tarih: 619 kişi

• Müzik: 634 kişi

• İngilizce: 968 kişi

• Fen Bilimleri: 305 kişi

• Kimya/Kimya Teknolojisi: 468 kişi

• Okul Öncesi Öğretmenliği: 903 kişi

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.