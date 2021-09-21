25. Altın Objektif Basın Meslek Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Basın Meslek Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

CVK Park Bosphorus Otel'deki basın toplantısında bu yılın kazananlarını MGD Yönetim Kurulu Başkanı Okan Sarıkaya açıkladı.

Yılın Röportajları kategorisinde Anadolu Ajansı muhabiri Dilek Dallıağ, " Türker İnanoğlu : Siyah beyaz filmleri izleyip hüngür hüngür ağlıyorum" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Okan Sarıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl 25'incisini düzenlemekten dolayı heyecanlı ve gururlu olduklarına dikkati çekerek, sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Pandemiden dolayı geçen sene ödül veremediklerini hatırlatan Sarıkaya, "Bu yıl her iki yıla ait ödülleri açıklayacağız. Bundan sonraki ödüllerde meslektaşlarımıza katkı sağlayacak bir şeyler verebilmek istiyoruz. Manevi değeri çok yüksek bir şeyin yanı sıra maddi olarak da bir şeyler yapabilmenin gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Yılın Fotoğrafları" kategorisinde Hakan Kıraslan, Umut Ünver, Recep Aslan, Doğan Savaş, ve Deniz Boy ödül alırken, "Yılın Haber i" kategorisinde ise ödülleri İsmail Bayrak, Sercan Kısmet, İlker Gezici, Ömer Karahan, Hakan Uç, Yusuf İzel ve Erçin Dağ Eysen kazandı.

"Yılın Röportajı" kategorisinde Dilek Dallıağ'ın yanı sıra Barbaros Tapan, Ömür Sabuncuoğlu, Uğur Tapan ve Merve Yurtyapan ödüle layık görüldü.

Kanal D, Show TV ve TV100 kanalları "Yılın Magazin Görüntüsü" ödülünü, Hüseyin Altun, Eren Güler ve Nuri Altuntaş TV'de "Yılın Haber i" ödülünü paylaşırken, "Yılın İnternet Haber i" ödülünü Hakan Yağcı, Onur Aydın, Tolga Aslan ve Akif Yaman aldı.

Basın Meslek Onur Ödülleri ise 27 Eylül Pazartesi düzenlenecek 25. Altın Objektif ödül töreninde açıklanacak.