246 bin 699 aileye et desteğinde ikinci ödeme

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım alan ailelere yönelik başlattığı et desteğinde ikinci ödemeler yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ocak ayında sosyal yardım alan 240 bin 792 ailenin Başkent Kartları'na sadece et ve et ürünleri satın alabilmeleri için 24 milyon 79 bin 200 TL tutarında ödeme yaptı. Özellikle çocukların gelişimi için gerekli olan protein ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan et desteğinde ikinci ödemeler, 24 Şubat Perşembe günü itibarıyla Başkent Kartlara yatırıldı.

Şubat ayında 24 milyon 669 bin 900 TL et desteği sağlandı

Her ay düzenli olarak yapılacak 100 TL'lik et yardımı kapsamında sosyal yardım alan 246 bin 699 aileye 24 milyon 669 bin 900 TL et ödemesi için işlemler tamamlandı. Aileler 24 Şubat'tan itibaren Başkent Kartlarına yüklenecek et desteği ile yerel kasap ya da marketlerden sadece et ve et ürünleri satın alabilecek. - ANKARA