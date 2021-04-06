240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti

ABD'de 240 bin liralık borçları yüzünden zor günler geçiren evli çift, geçinmekte zorlanınca bambaşka bir yoldan para kazanmaya başladı. Genç kadın, kocasının cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye üye olma teklifini kabul ettiğini ve bu sayede bir ayda durumlarını düzelttiklerini söyledi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Brooke Schueneman, 2018 yılının aralık ayında çeşitli zorluklar yaşadı ve 9 aylık hamileyken garsonluk ve dadılık işlerini bırakmak zorunda kaldı.

BORÇLARI 240 BİN TL OLDU

Doğum yaptıktan sonra da iş bulamayan kadın ve 27 yaşındaki kocası Charles, maddi olarak gün geçtikçe zorlandı. Küçük bir bebekleri olan çift, 240 bin liralık borçlarını ödeyemedi. Çift, elektriklerinin kesileceğini öğrendiğinde ise iyice çaresiz kaldı.

KOCASI, CİNSEL İÇERİKLİ SİTEYE ÜYE OLMAYI TEKLİF ETTİ

2020'de dünyayı etkisi alan pandemi ortaya çıktığında çiftin maddi durumları daha da kötüleşti. İyice umutsuzluğa kapılan Brooke ve kocası Charles, para kazanmanın yollarını düşünmeye başladı. Kocası borçlarını ödeyebilmek için karısına cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye üye olma fikrini ortaya attı.

"YAPTIĞIM İŞ, EBEVEYNLİĞİMİ ETKİLEMİYOR"

Charlize adında iki yaşında bir kızı olan anne, yetişkinlere özel platforma katılma konusunda endişeli olmadığını söyledi. Bazı kişilerin işini onaylamadıklarını belirten kadın "Özellikle bir anne olarak, dışarıdaki bazı insanların bu yaptığımı onaylamayacaklarını biliyorum, ancak iş için yaptığım şey ebeveynlik yeteneğimi etkilemiyor ve biliyorum ki ben harika bir anneyim." şeklinde anlattı.

BİR AYDA DURUMLARI DÜZELDİ

Eylül 2020'de söz konusu hesabı oluşturduklarını söyleyen kadın, bir ay sonra kiralarını ödeyebilecek parayı kazandığını söyledi. Artık eskisi kadar fotoğraf paylaşmadığını söyleyen Brooke, borçlarını kapatma şansı bulduğu için mutlu olduğunu ekledi.