24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)
Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin'in ödül alması Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.
23.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:31
Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin'in ödül alması
Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(4)
Kaynak: AA