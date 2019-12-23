24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)
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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)

Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin'in ödül alması Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.

23.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:31
24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)

kameramanları Abdullah Çoşkun ve 'in ödül alması

Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)
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