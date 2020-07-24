24 Temmuz Basın Bayramı nedir? Basın Bayramı ne zaman ilan edildi?
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24 Temmuz Basın Bayramı nedir? Basın Bayramı ne zaman ilan edildi?

Basın Bayramı veya Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak anılır. Türkiye'de her yıl 24 Temmuz günü, İkinci Meşrutiyet'in yürürlüğe girmesinden sonra basına uygulanan sansürün kaldırılması nedeniyle Basın Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Peki, Basın Bayramı tarihi nedir, nasıl ortaya çıktı? Basın Bayramı önemi nedir?

24 Temmuz Basın Bayramı nedir? Basın Bayramı ne zaman ilan edildi?
24.07.2020 03:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 04:00

Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Genellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde kutlanan Basın Bayramı'nı 24 Temmuz'da kutlanmasını Falih Rıfkı Atay önermiştir. Basın Bayramı tarihi ve önemi hakkında detaylar haberimizde.

BASIN BAYRAMI NEDİR?

Basın Bayramı, diğer bilinen adıyla Gazeteciler ve Basın Bayramı, tarihi konusunda üzerinde anlaşmazlık bulunsa da, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli gündür.

BASIN BAYRAMI TARİHİ VE ÖNEMİ

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. Türk basınında sansür ilk kez 10 Mayıs 1876 tarihinde uygulanmaya başladı. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verildi ve günümüzde bu olay "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılıyor. Bunun üzerine, 10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlayarak Türkiye''de ilk gazetenin çıkış tarihinin "Basın Bayramı" ilan edilmesine karar verildi. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğu için bir görüş birliği sağlanamadı, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılarak kabul edildi.

İLK GAZETE HANGİSİ VE NE ZAMAN ÇIKARILDI?

İlk gazetenin çıkışı konusundaki tartışmalarda bir kesim, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde ilk Osmanlı Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi''nin yayınlandığı 1831 çıkış tarihini doğru olarak kabul etti. Ancak Takvim-i Vekayi''nin resmi gazete olmasından dolayı ilk çıkan Türkçe gazete olmadığını savunanlarda bulunuyordu. Bu öngörüyü savunanlar ise ilk Türkçe gazetenin 1861 yılında yayınlanmaya başlanan Tercüman-ı Hakikat olduğunu iddia ettiler.

BASIN BAYRAMI KUTLAMALARI

Türkiye''de Basın Bayramı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde Bâb-ı Âli ile kutlanmasının yanı sıra her il ve bazı ilçelerde de Basın Bayramı ayrı ayrı kutlanıyor. Basın Bayramında siyaset adamları, rektörler ve bazı belediye başkanları Basın Bayramı''nın önemine değinen bildiri yayınlıyor.

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